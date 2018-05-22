Венесуэльский парламент ожидает новых выборов президента в конце года

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Состоявшиеся выборы президента Венесуэлы лишь усугубили кризис в стране, оппозиция будет настаивать на выборах президента в конце года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Омар Барбоса.

По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.

"Мы будем бороться за проведение выборов в последнем квартале года", — заявил Барбоса.

По итогам выборов в декабре 2015 года правящая партия Венесуэлы проиграла контроль за парламентом. Большинство мест получил блок "Круглый стол демократического единства", а власти, потеряв контроль за парламентом, просто исключили его из системы принятия решений, передав все законодательные полномочия специально созванному и лояльному президенту Николасу Мадуро Национальному учредительному собранию.