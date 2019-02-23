СМИ: Венесуэльские военные применили слезоточивый газ недалеко от границы с Бразилией

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Национальная гвардия Венесуэлы применила накануне вечером слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Местные СМИ сообщают, что столкновения происходят в городе Санта-Элена-де-Уайрен, расположенном в 15 км от границы с Бразилией. Поводом для противостояния стала попытка местных жителей блокировать движение бойцов Нацгвардии к границе. В соцсетях появились фото, на которых запечатлены размещенные на дорогах баррикады.

Отметим, что ранее в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения.