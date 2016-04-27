​Венесуэльские госслужащие будут работать всего два дня в неделю

Баку. 27 Апреля. REPORT.AZ/ Венесуэльские госслужащие будут работать теперь всего два дня в неделю, понедельник и вторник, ради сокращения потребления электроэнергии организациями и предприятиями. Как передает Report, об этом сообщил во вторник вице-президент страны Аристобуло Истурис.

Ранее власти уже объявили нерабочими пятницы, ввели нормирование подачи электроэнергии, а также перевели стрелки часов на полчаса вперед – все ради преодоления кризисной ситуации в электроснабжении.