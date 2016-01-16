Венесуэльская оппозиция готова вести диалог с президентом

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство в которой по итогам выборов завоевали противники исполнительной власти, готова вести диалог с президентом Николасом Мадуро.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу председатель парламента Хенри Рамос Аллюп.

"Если вы предлагаете диалог, я полностью согласен. Но это должен быть диалог, приносящий результаты, с принятием конкретных мер", - сказал он.

Ранее Мадуро, впервые выступая перед парламентом нового созыва, предложил оппозиции обсуждать любые важные темы ради блага Венесуэлы.