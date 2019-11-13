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Венецию затопило после проливных дождей - ФОТО

​Венецию затопило после проливных дождей

Уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% города. 

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, городская администрация готова объявить чрезвычайное положение.

Площадь Святого Марка полностью затоплена, уровень воды превысил там 1 метр. Агентство отмечает, что подтопило и одноименный собор.

ANSA напоминает, что более высокий уровень воды регистрировался только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию. Тогда был зафиксирован рекордный уровень подъема воды - 190 см, при том что критической отметкой считает 130 см.

"На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать", - сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Жителям рекомендовано не выходить на улицу.

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