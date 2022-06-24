Вена вернула себе первое место в списке лучших городов мира для жизни

Вена вновь признана лучшим для жизни городом мира, вернувшись на первую строчку рейтинга после двухлетнего перерыва.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в исследовании The Economist Intelligence Unit (EIU).
Второе место в списке занял Копенгаген, третье место разделили Цюрих и Калгари, пятую строчку получил Ванкувер. В десятку также вошли Женева, Франкфурт, Торонто, Амстердам, Осака и Мельбурн.
Немецкие города продемонстрировали самый сильный рост в рейтинге. Франкфурт подскочил сразу на 32 строчки, Гамбург – на 31 позицию (до 16-го места), Дюссельдорф – на 28 строчек (до 22-го места).
Лондон поднялся на 28 мест, до 33-ей строчки рейтинга, Манчестер – на 27, до 28-го места.
Из-за событий в Украине также ухудшились позиции Варшавы и Будапешта, а Киев выбыл из рейтинга.
Худшим для жизни городом мира признан сирийский Дамаск, занявший в рейтинге последнее 172-е место. В числе остальных аутсайдеров оказались столицы беднейших государств Африки и Азии, включая Лагос, Триполи, Алжир, Карачи и Порт-Морсби.
Рейтинг самых удобных для жизни городов мира составлен EIU с учетом более 30 факторов, разделенных на пять больших категорий – стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Так, средний индекс Вены составляет 99,1 пункта из 100, а оценка Дамаска – 30,7 пункта.