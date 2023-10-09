Вена приостанавливает финансирование помощи палестинцам в ответ на действия ХАМАС

Вена приостанавливает финансирование помощи палестинцам в ответ на действия ХАМАС.

Власти Австрии на фоне эскалации насилия в Израиле временно приостановят финансирование, выделяемое Палестинской автономии в рамках сотрудничества сторон в области развития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

"Мы приостановим на время все австрийские платежи по сотрудничеству в области развития с [палестинцами]", - сказал министр.

По словам Шалленберга, речь идет о 19 млн евро. По оценкам дипломата, конфликт вокруг Израиля будет усугубляться, прежде чем напряженность спадет. Он ожидает, что данная тема будет оставаться на международной повестке дня в течение нескольких недель или месяцев.