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Вена приостанавливает финансирование помощи палестинцам в ответ на действия ХАМАС

Вена приостанавливает финансирование помощи палестинцам в ответ на действия ХАМАС Вена приостанавливает финансирование помощи палестинцам в ответ на действия ХАМАС.
Другие страны
9 октября 2023 г. 12:23
Вена приостанавливает финансирование помощи палестинцам в ответ на действия ХАМАС

Власти Австрии на фоне эскалации насилия в Израиле временно приостановят финансирование, выделяемое Палестинской автономии в рамках сотрудничества сторон в области развития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

"Мы приостановим на время все австрийские платежи по сотрудничеству в области развития с [палестинцами]", - сказал министр.

По словам Шалленберга, речь идет о 19 млн евро. По оценкам дипломата, конфликт вокруг Израиля будет усугубляться, прежде чем напряженность спадет. Он ожидает, что данная тема будет оставаться на международной повестке дня в течение нескольких недель или месяцев.

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Версия на английском языке Vienna halts aid to Palestinians in response to actions of HAMAS

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