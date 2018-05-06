Велогонщик Франсуа Жисси погиб при попытке установить мировой рекорд

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Велогонщик-экстремал Франсуа Жисси погиб во Франции при попытке установить мировой рекорд. Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла 5 мая на взлетно-посадочной полосе в департаменте Верхний Рейн. Жисси на своей реактивном велосипеде за четыре секунды сумел развить скорость до 300 км/ч, после чего неожиданно вылетел с трассы.

Медикам не удалось его спасти. На участке трассы во время заезда находились близкие гонщика и съемочная группа. В полиции заявили, что экстремал не имел разрешения на использование трассы. Начата проверка.

Несколько лет назад Жисси смог разогнать велосипед до 333 км/ч и намеревался в этом году достичь отметки в 400 км/ч.