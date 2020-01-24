Великую Китайскую стену закрыли для туристов

Министерство культуры и туризма Китая распорядилось, чтобы турагентства приостановили продажу турпакетов для путешествий по стране и за ее пределами, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Кроме того, для туристов закрыли часть Великой Китайской стены, находящаяся на перевале Цзюйюн, к которой ежегодно приезжает около 10 млн путешественников.

Отмечается, что такие меры - попытка сдержать распространение нового типа коронавируса, от которого в Китае скончались уже 25 человек. Они пришлись на начало китайских новогодних каникул, когда миллионы граждан Китая традиционно отправляются в путешествия по Китаю и за границу, и станут большим ударом по туристической индустрии страны.

В Китае из-за инфекции прекращается доступ к многим достопримечательностям. У посетителей городка Губэй, расположенного возле Великой Китайской стены, перед визитом будут измерять температуру. Пекинский национальный стадион, также известный как "Птичье гнездо", закрыли до 30 января. С 25 января туристам закроют доступ в гробницы императоров династии Мин и лес пагод Иньшань в Пекине.