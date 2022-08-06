Великоритания хочет распространить уголовную статью об опасном вождении на велосипедистов

Велосипедисты в Великобритании могут быть приговорены к тем же тюремным срокам, что и водители, если их действия на дороге приведут к смертельному исходу.

Велосипедисты в Великобритании могут быть приговорены к тем же тюремным срокам, что и водители, если их действия на дороге приведут к смертельному исходу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое предложение содержится в законопроекте, разработанном министром транспорта Соединенного Королевства Грантом Шэппсом.

"Нам нужен велосипедный аналог [уголовной статьи] о причинении смерти вследствие неосторожного вождения, чтобы убрать пробел в законе и отпечатать в мозгу велосипедистов, что они могут нанести настоящий вред, когда высокая скорость сочетается с отсутствием осторожности", - написал министр в колонке, опубликованной в субботу в газете Daily Mail.