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Великоритания хочет распространить уголовную статью об опасном вождении на велосипедистов

Великоритания хочет распространить уголовную статью об опасном вождении на велосипедистов Велосипедисты в Великобритании могут быть приговорены к тем же тюремным срокам, что и водители, если их действия на дороге приведут к смертельному исходу.
Другие страны
6 августа 2022 г. 16:08
Великоритания хочет распространить уголовную статью об опасном вождении на велосипедистов

Велосипедисты в Великобритании могут быть приговорены к тем же тюремным срокам, что и водители, если их действия на дороге приведут к смертельному исходу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое предложение содержится в законопроекте, разработанном министром транспорта Соединенного Королевства Грантом Шэппсом.

"Нам нужен велосипедный аналог [уголовной статьи] о причинении смерти вследствие неосторожного вождения, чтобы убрать пробел в законе и отпечатать в мозгу велосипедистов, что они могут нанести настоящий вред, когда высокая скорость сочетается с отсутствием осторожности", - написал министр в колонке, опубликованной в субботу в газете Daily Mail.

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