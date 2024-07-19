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Великобритания заявила о возобновлении финансирования БАПОР

Великобритания заявила о возобновлении финансирования БАПОР Великобритания возобновит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Другие страны
19 июля 2024 г. 14:43
Великобритания заявила о возобновлении финансирования БАПОР

Великобритания возобновит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Reoprt со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, выступая в Палате общин (нижняя палата) британского парламента.

"Я могу подтвердить Палате [общин], что мы пересматриваем приостановку финансирования БАПОР. Великобритания предоставит финансирование в размере 21 млн фунтов ($27 млн)", - сказал он.

Лэмми отметил, что 18 июля вечером довел до сведения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша позицию нового британского правительства.

Великобритания приостановила финансирование БАПОР в январе после того, как некоторых сотрудников этой организации заподозрили в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС.

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Версия на английском языке Britain will resume funding to UN Palestinian refugee agency UNRWA

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