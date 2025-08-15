Великобритания заявила о готовности направить войска в Украину в случае прекращения огня

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что c первого дня прекращения огня на Украине британские военные будут готовы к развертыванию на украинской территории.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Independent.

"Они готовы отправиться и действовать с первого дня перемирия", - приводит газета The Independent слова Хили.

Также он отметил, что последние несколько месяцев 200 военных планировщиков из 30 стран составляли подробнейшие планы в контексте прекращения огня.

По его словам, планы затрагивали действия международной коалиции с целью обеспечить безопасность в небе и на море, восстановить украинскую армию.