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Великобритания завершила операцию по выводу военнослужащих из Афганистана

Великобритания завершила операцию по выводу военнослужащих из Афганистана Великобритания завершила операцию по эвакуации гражданских лиц и военнослужащих из Афганистана
Другие страны
28 августа 2021 г. 16:31
Великобритания завершила операцию по выводу военнослужащих из Афганистана

Великобритания завершила операцию по эвакуации гражданских лиц и военнослужащих из Афганистана.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Великобритании в этой стране Лори Бристоу.

По его словам, с 13 августа правительство Соединенного Королевства вывезло из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц и 1 тыс. военнослужащих. "Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности", - подчеркнул Бристоу в видеообращении из аэропорта Кабула.

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