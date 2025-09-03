Великобритания запретит продажу энергетиков детям младше 16 лет

В Великобритании начали консультации по введению запрета на продажу энергетических напитков с содержанием кофеина более 150 мг на литр детям младше 16 лет.

Как передает Reoprt, об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

"Энергетические напитки могут показаться безвредными, но сон, концентрация и благополучие современных детей страдают от них, а версии с высоким содержанием сахара способствуют ожирению", - заявил министр здравоохранения Уэс Стритинг.

По данным исследований, ежедневно около 100 тыс. детей употребляют хотя бы один энергетик, что негативно влияет на их сон, успеваемость и психическое здоровье. Министр образования Бриджит Филлипсон добавила, что эта мера станет "еще одним шагом к созданию самого здорового поколения детей в истории".

Запрет, поддержанный родителями и учителями, может предотвратить ожирение у 40 тыс. детей и сэкономить десятки млн фунтов на лечении заболеваний в будущем.