    Великобритания запретит продажу энергетиков детям младше 16 лет

    • 03 сентября, 2025
    • 04:16
    В Великобритании начали консультации по введению запрета на продажу энергетических напитков с содержанием кофеина более 150 мг на литр детям младше 16 лет.

    Как передает Reoprt, об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

    "Энергетические напитки могут показаться безвредными, но сон, концентрация и благополучие современных детей страдают от них, а версии с высоким содержанием сахара способствуют ожирению", - заявил министр здравоохранения Уэс Стритинг.

    По данным исследований, ежедневно около 100 тыс. детей употребляют хотя бы один энергетик, что негативно влияет на их сон, успеваемость и психическое здоровье. Министр образования Бриджит Филлипсон добавила, что эта мера станет "еще одним шагом к созданию самого здорового поколения детей в истории".

    Запрет, поддержанный родителями и учителями, может предотвратить ожирение у 40 тыс. детей и сэкономить десятки млн фунтов на лечении заболеваний в будущем.

    продажа энергетиков Великобритания дети
