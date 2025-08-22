Великобритания закупит шесть ЗРК для укрепления обороны

Великобритания закупает зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Land Ceptor стоимостью 118 млн фунтов стерлингов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

"Сегодня (в пятницу, 22 августа) Минобороны объявило о намерении укрепить противовоздушную оборону Великобритании за счет приобретения шести новых зенитных ракетных комплексов Land Ceptor. Покупка стоимостью 118 млн фунтов стерлингов обеспечит рабочие места и развитие на северо-западе страны", - говорится в сообщении.

Поставщиком комплексов выступит европейская компания MBDA. Комплексы могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве компонента системы ПВО Великобритании Sky Sabre.