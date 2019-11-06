 Наверх

Великобритания закупит более 500 бронетранспортеров Boxer

Великобритания закупит более 500 бронетранспортеров Boxer

Министерство обороны Великобритании подписало контракт на закупку более 500 бронетранспортеров (БТР) Boxer стоимостью £2,8 млн ($3,61 млрд). 

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Подразделения [вооруженных сил Великобритании] начнут получать машины Boxer с 2023 года", - отметил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

БТР Boxer сформируют основу парка техники новых механизированных ударных бригад (Strike Brigades), сообщили в Минобороны. На первичном этапе закупки вооруженные силы Великобритании приобретут Boxer, получивший локальное обрзначение MIV (Mechanised Infantry Vehicle), в нескольких конфигурациях, в том числе, базовой транспортной, командно-штабной, медико-эвакуационной; одновременно предполагается закупка части машин для установки на них различного оборудования.

БТР Boxer производится предприятием ARTEC, организованным немецкими компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!