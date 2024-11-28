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Великобритания заключила с Ираком соглашение о борьбе с нелегалами

Великобритания заключила с Ираком соглашение о борьбе с нелегалами Лондон и Багдад заключили соглашение о борьбе с группировками, нелегально перевозящими людей в Великобританию.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 23:59
Великобритания заключила с Ираком соглашение о борьбе с нелегалами

Лондон и Багдад заключили соглашение о борьбе с группировками, нелегально перевозящими людей в Великобританию.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВД Соединенного Королевства.

"Члены организованных преступных группировок не признают границ, поэтому границы не должны становиться препятствием и для правоохранительных органов", - заявила глава ведомства Иветт Купер в ходе трехдневного визита в Ирак.

Согласно информации, стороны также достигли договоренности об упрощенной процедуре возвращения в Ирак просителей убежища, получивших отказ от британских властей. На граждан Ирака сейчас приходится до 20% нелегалов, незаконно прибывающих в королевство морским путем.

По словам министра, следы группировок, занимающихся переправкой нелегалов в Великобританию через Ла-Манш, тянутся из Франции и Германии в Иракский Курдистан.

Сообщается, что британские правоохранители будут оказывать коллегам из Ирака поддержку в борьбе с такими группировками, активизировав обмен информацией. Великобритания также выделит 500 тыс. фунтов (около $630 тыс.) на повышение квалификации иракских пограничников и укрепление границ в Иракском Курдистане.

Заключенная сделка предполагает дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами, отметили в ведомстве.

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