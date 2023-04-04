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Великобритания заключила контракт на 200 млн долларов по обслуживанию F-35

Великобритания заключила контракт на 200 млн долларов по обслуживанию F-35 Правительство Великобритании заключило контракт с американской корпорацией Lockheed Martin и британской BAE Systems на обслуживание истребителей F-35 стоимостью 161 млн фунтов (около 200 млн долларов).
Другие страны
4 апреля 2023 г. 10:30
Великобритания заключила контракт на 200 млн долларов по обслуживанию F-35

Правительство Великобритании заключило контракт с американской корпорацией Lockheed Martin и британской BAE Systems на обслуживание истребителей F-35 стоимостью 161 млн фунтов (около 200 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Согласно заявлению оборонного ведомства Соединенного Королевства, на которое ссылается агентство, Lockheed Martin стала подрядчиком, а BAE Systems - субподрядчиком. Ожидается, что в результате реализации сделки будет создано 140 рабочих мест, 130 из которых - на авиабазе в графстве Норфолк в Восточной Англии.

Первоначально Великобритания намеревалась приобрести в США 138 самолетов F-35, однако до настоящего времени купила лишь 27 истребителей-бомбардировщиков. Один из них упал в Средиземное море с борта авианосца Queen Elizabeth при выполнении штатного полета в ноябре 2021 года, а еще три находятся в США.

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Версия на английском языке UK awards $200M F-35 jet maintenance contract

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