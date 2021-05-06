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Великобритания задействовала флот из-за угроз Франции

Великобритания задействовала флот из-за угроз Франции Великобритания направит к острову Джерси (коронное владение королевства в проливе Ла-Манш) два патрульных корабля после угроз Франции отключить электроснабжение острова в знак протеста против изменения условий рыболовства после Brexit.
Другие страны
6 мая 2021 г. 03:57
Великобритания задействовала флот из-за угроз Франции

Великобритания направит к острову Джерси (коронное владение королевства в проливе Ла-Манш) два патрульных корабля после угроз Франции отключить электроснабжение острова в знак протеста против изменения условий рыболовства после Brexit.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель канцелярии премьера Соединенного Королевства.

Глава британского кабинета министров Борис Джонсон обсудил с властями острова возможную блокаду со стороны Франции.

"Премьер заявил о необходимости деэскалации напряженности и продолжения диалога между властями Джерси и Франции по вопросам доступа к зонам вылова рыбы. Премьер заявил о неизменной поддержке Джерси и подчеркнул, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной. В качестве предупредительной меры Британия направит два патрульных корабля (в регион) для наблюдения за ситуацией", - сообщил представитель правительства журналистам.

Ранее министр по морским делам Франции Анник Жирарден пригрозила отключением подачи электроэнергии на Джерси, заявив, что ограничения на рыболовство для французских траулеров у побережья острова являются нарушением соглашения о Brexit.

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