Великобритания заблокировала сделку по закупке нефтяных месторождений компанией из России

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Британские власти отменили сделку по закупке российской компаний LetterOne 12 нефтегазовых месторождений в Северном море, сообщает Report со ссылкой на издание Газета.Ru. Причины такого решения заключаются в опасении, что владельцы компании в скором будущем окажутся в списке подвергнутых санкциям.

Компания LetterOne принадлежит хозяевам "Альфа-групп" Михаилу Фридману и Герману Хану.

Продажа месторождений должна была стать частью сделки по покупке нефтегазового подразделения RWE - Dea AG. Предварительная договоренность была достигнута в феврале. В марте сделку предполагалось закрыть, ее сумма составляла 5,1 млрд. евро.