Великобритания вызвала израильского посла из-за одобрения строительства поселений в E1 Сегодня посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели была вызвана в министерство иностранных дел Великобритании после решения Высшего планового комитета Израиля утвердить план строительства поселений в районе E1 на востоке Иерусалима.
21 августа 2025 г. 20:25
Великобритания вызвала израильского посла из-за одобрения строительства поселений в E1

Сегодня посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели была вызвана в министерство иностранных дел Великобритании после решения Высшего планового комитета Израиля утвердить план строительства поселений в районе E1 на востоке Иерусалима.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Великобритании.

"Великобритания вместе с 21 международным партнером направила письмо, в котором решительно осуждает это решение. В случае реализации планы по строительству поселений станут вопиющим нарушением международного права и разделят будущее палестинское государство на две части, что критически подорвет возможность создания двух государств", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Последние новости

