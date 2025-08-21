Великобритания вызвала израильского посла из-за одобрения строительства поселений в E1

Сегодня посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели была вызвана в министерство иностранных дел Великобритании после решения Высшего планового комитета Израиля утвердить план строительства поселений в районе E1 на востоке Иерусалима.

Сегодня посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели была вызвана в министерство иностранных дел Великобритании после решения Высшего планового комитета Израиля утвердить план строительства поселений в районе E1 на востоке Иерусалима.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Великобритании.

"Великобритания вместе с 21 международным партнером направила письмо, в котором решительно осуждает это решение. В случае реализации планы по строительству поселений станут вопиющим нарушением международного права и разделят будущее палестинское государство на две части, что критически подорвет возможность создания двух государств", - говорится в сообщении на сайте ведомства.