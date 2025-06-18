Великобритания вывезла членов семей своих дипломатов из Израиля

Великобритания вывезла членов семей своих дипломатов из Израиля

Великобритания эвакуировала членов семей своих дипломатов из Израиля на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на британский МИД.

В ведомстве заявили, что эвакуация является временной мерой на фоне сложившейся ситуации.

"Родственники сотрудников посольства Великобритании в Тель-Авиве и консульства в Иерусалиме были временно высланы в качестве меры предосторожности, - сообщает МИД королевства, добавляя, что сотрудники миссии остаются дальше на своих местах.