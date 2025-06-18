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Великобритания вывезла членов семей своих дипломатов из Израиля

Великобритания вывезла членов семей своих дипломатов из Израиля Великобритания вывезла членов семей своих дипломатов из Израиля
Другие страны
18 июня 2025 г. 16:48
Великобритания вывезла членов семей своих дипломатов из Израиля

Великобритания эвакуировала членов семей своих дипломатов из Израиля на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на британский МИД.

В ведомстве заявили, что эвакуация является временной мерой на фоне сложившейся ситуации.

"Родственники сотрудников посольства Великобритании в Тель-Авиве и консульства в Иерусалиме были временно высланы в качестве меры предосторожности, - сообщает МИД королевства, добавляя, что сотрудники миссии остаются дальше на своих местах.

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Версия на английском языке UK evacuates family members of its diplomats from Israel
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya diplomatlarının ailə üzvləri İsraildən çıxarılıb

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