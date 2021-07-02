О нас
Report Georgia
Аудио новости

Великобритания выведет войска из Афганистана вместе с США 4 июля

Великобритания выведет войска из Афганистана вместе с США 4 июля Великобритания и США завершат вывод основной части своих войск из Афганистана 4 июля.
Другие страны
2 июля 2021 г. 16:07
Великобритания выведет войска из Афганистана вместе с США 4 июля

Великобритания и США завершат вывод основной части своих войск из Афганистана 4 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Ранее представитель Пентагона на условиях анонимности сообщил о том, что в пятницу силы США и НАТО покинули авиабазу в афганском городе Баграм (провинция Парван). Полностью вывод коалиционных сил из страны должен завершиться к 11 сентября. При этом ожидается, что западные военные все же будут задействованы для охраны посольств в Кабуле.

По мнению отставного британского генерала Ричарда Данната, чьи слова приводит The Daily Telegraph, движение "Талибан" в конченом итоге "одержало верх" в противостоянии с западной коалицией.

"Как это ни трагично, но кажется весьма вероятным, что страна погрузится в хаос гражданской войны", - отметил экс-глава Генерального штаба британских вооруженных сил.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Индии число жертв коронавируса превысило 400 тыс. человек
В Индии число жертв коронавируса превысило 400 тыс. человек
2 июля 2021 г. 10:12
Власти Австралии предупредили об угрозе появления еще более опасных штаммов СOVID-19
Власти Австралии предупредили об угрозе появления еще более опасных штаммов СOVID-19
2 июля 2021 г. 09:20
В Украине 10-летняя девочка умерла от старости
В Украине 10-летняя девочка умерла от старости
2 июля 2021 г. 08:27
В США объявили мораторий на смертную казнь
В США объявили мораторий на смертную казнь
2 июля 2021 г. 04:13
В Белом доме зарплата женщин почти сравнялась с мужской
В Белом доме зарплата женщин почти сравнялась с мужской
2 июля 2021 г. 03:09
Меркель в последний раз посетит Великобританию в качестве канцлера ФРГ
Меркель в последний раз посетит Великобританию в качестве канцлера ФРГ
2 июля 2021 г. 02:14
Нападение с ножом в центре Лондона, есть раненый
Нападение с ножом в центре Лондона, есть раненый
2 июля 2021 г. 01:13
В Вашингтоне обрушилось здание, есть пострадавшие
В Вашингтоне обрушилось здание, есть пострадавшие
2 июля 2021 г. 00:46
Беларусь разрешила безвизовый въезд из 73 стран для вакцинации от коронавируса
Беларусь разрешила безвизовый въезд из 73 стран для вакцинации от коронавируса
1 июля 2021 г. 20:55
Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Лондоне
Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Лондоне
1 июля 2021 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi