Великобритания выплатит компенсацию кенийцам за пожар, вызванный армейскими учениями

Великобритания согласилась выплатить компенсацию местным жителям, пострадавшим от пожара в резульате военных учений в Кении в 2021 году.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что Лондон выплатит более 7 тыс. кенийцам 2,9 млн британских фунтов стерлингов ($4 млн).

По даным агентства, кенийские жители обвинили учебное подразделение британской армии в том, что оно стало причиной лесного пожара, уничтожившего большую часть природного заповедника, а также оставило после себя боеприпасы, от которых пострадали местные жители.

Позже один из британских военнослужащих, взял на себя ответственность за возникновение лесного пожара, опубликовав пост в социальных сетях. В ответ на это верховный комиссар Великобритании заявила, что она "потрясена" случившимся и пообещала провести расследование силами Королевской военной полиции.