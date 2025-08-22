О нас

Великобритания выплатит компенсацию кенийцам за пожар, вызванный армейскими учениями

Великобритания выплатит компенсацию кенийцам за пожар, вызванный армейскими учениями Великобритания согласилась выплатить компенсацию местным жителям, пострадавшим ои пожара после военных учений в Кении в 2021 году.
Другие страны
22 августа 2025 г. 15:30
Великобритания выплатит компенсацию кенийцам за пожар, вызванный армейскими учениями

Великобритания согласилась выплатить компенсацию местным жителям, пострадавшим от пожара в резульате военных учений в Кении в 2021 году.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что Лондон выплатит более 7 тыс. кенийцам 2,9 млн британских фунтов стерлингов ($4 млн).

По даным агентства, кенийские жители обвинили учебное подразделение британской армии в том, что оно стало причиной лесного пожара, уничтожившего большую часть природного заповедника, а также оставило после себя боеприпасы, от которых пострадали местные жители.

Позже один из британских военнослужащих, взял на себя ответственность за возникновение лесного пожара, опубликовав пост в социальных сетях. В ответ на это верховный комиссар Великобритании заявила, что она "потрясена" случившимся и пообещала провести расследование силами Королевской военной полиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Агенты ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа
Агенты ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа
22 августа 2025 г. 15:55
Хакеры вывели из строя системы десятков иранских нефтяных танкеров
Хакеры вывели из строя системы десятков иранских нефтяных танкеров
22 августа 2025 г. 15:15
Минэкономики Германии призывает к скорейшему проведению реформ в стране
Минэкономики Германии призывает к скорейшему проведению реформ в стране
22 августа 2025 г. 15:04
В Германии назвали процесс признания Палестины контрпродуктивным действием
В Германии назвали процесс признания Палестины контрпродуктивным действием
22 августа 2025 г. 14:55
МИД Израиля резко осудил доклад IPC о голоде в Газе
МИД Израиля резко осудил доклад IPC о голоде в Газе
22 августа 2025 г. 14:45
Лукашенко: Беларусь не болеет хотелками организовать переговоры Путина и Зеленского
Лукашенко: Беларусь не болеет "хотелками" организовать переговоры Путина и Зеленского
22 августа 2025 г. 14:28
Еврокомиссия выделила Финляндии более €1,8 млн
Еврокомиссия выделила Финляндии более €1,8 млн
22 августа 2025 г. 14:09
В результате обстрелов Херсонской области один человек погиб, более 20 ранены
В результате обстрелов Херсонской области один человек погиб, более 20 ранены
22 августа 2025 г. 14:03
Президент Кыргызстана рассказал о совместных с Казахстаном проектах
Президент Кыргызстана рассказал о совместных с Казахстаном проектах
22 августа 2025 г. 13:52
Макрон, Мерц и Туск посетят на следующей неделе Молдову
Макрон, Мерц и Туск посетят на следующей неделе Молдову
22 августа 2025 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi