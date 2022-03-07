Великобритания выделит дополнительную финансовую помощь Украине

Великобритания дополнительно выделит 100 млн долларов на помощь Украине.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Деньги будут выделены в государственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, вызванного ситуацией с Россией и могут быть использованы для выплат зарплат работникам в государственном секторе, для поддержки системы социальной защиты и выплаты пенсий.
"Помощь Великобритании уже получают те, кто больше всего в ней нуждается, они получают медицинские товары и вещи первой необходимости. Хотя только Путин может полностью прекратить страдания в Украине, новое сегодняшнее финансирование призвано помочь тем, кто сталкивается с ухудшением гуманитарной ситуации", - подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.