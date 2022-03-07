Великобритания выделит дополнительную финансовую помощь Украине

Великобритания дополнительно выделит 100 млн долларов на помощь Украине.

Великобритания дополнительно выделит 100 млн долларов на помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Деньги будут выделены в государственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, вызванного ситуацией с Россией и могут быть использованы для выплат зарплат работникам в государственном секторе, для поддержки системы социальной защиты и выплаты пенсий.

"Помощь Великобритании уже получают те, кто больше всего в ней нуждается, они получают медицинские товары и вещи первой необходимости. Хотя только Путин может полностью прекратить страдания в Украине, новое сегодняшнее финансирование призвано помочь тем, кто сталкивается с ухудшением гуманитарной ситуации", - подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.