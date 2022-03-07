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Великобритания выделит дополнительную финансовую помощь Украине

Великобритания выделит дополнительную финансовую помощь Украине Великобритания дополнительно выделит 100 млн долларов на помощь Украине.
Другие страны
7 марта 2022 г. 09:25
Великобритания выделит дополнительную финансовую помощь Украине

Великобритания дополнительно выделит 100 млн долларов на помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Деньги будут выделены в государственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, вызванного ситуацией с Россией и могут быть использованы для выплат зарплат работникам в государственном секторе, для поддержки системы социальной защиты и выплаты пенсий.

"Помощь Великобритании уже получают те, кто больше всего в ней нуждается, они получают медицинские товары и вещи первой необходимости. Хотя только Путин может полностью прекратить страдания в Украине, новое сегодняшнее финансирование призвано помочь тем, кто сталкивается с ухудшением гуманитарной ситуации", - подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Ukraynaya əlavə maliyyə yardımı göstərəcək
Версия на английском языке UK to provide extra USD 100 million in aid to Ukraine

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