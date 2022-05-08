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Великобритания выделит дополнительно $1,6 млрд на поддержку Украины

Великобритания выделит дополнительно $1,6 млрд на поддержку Украины Правительство Великобритании направит дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов США) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.
Другие страны
8 мая 2022 г. 07:28
Великобритания выделит дополнительно $1,6 млрд на поддержку Украины

Правительство Великобритании направит дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов США) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу вечером заявлении главы Минфина Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Мы непоколебимы в своей поддержке жителей Украины. Дополнительные 1,3 млрд фунтов стерлингов помогут обеспечить необходимую военную и операционную поддержку, которая им необходима, - отмечается в сообщении, которое цитирует радиостанция LBC. - Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и оборонительную поддержку Украине. Мы неустанно работаем над тем, чтобы завершить этот конфликт".

Уточняется, что новый пакет помощи будет включать в себя боевую технику на сумму 300 млн фунтов стерлингов (375 млн долларов США), о поставках которой ранее объявил премьер-министр Борис Джонсон. Речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы, в том числе оборудовании для глушения сигнала GPS, мобильных радиолокационных станциях контрбатарейной борьбы и приборах ночного видения.

Кроме того, отмечается, что во второй половине мая Джонсон намерен обсудить на встрече с главами оборонных предприятий королевства наращивание производства вооружений. "Мы укрепляем собственную безопасность и экономику, ускоряя разработку и производство современного оборонительного оборудования в Великобритании", - заявил премьер.

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