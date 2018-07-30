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    Великобритания выделит десять миллионов фунтов на помощь Афганистану

    © РИА Новости / Алексей Филиппов

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Великобритания выделит 10 миллионов фунтов стерлингов на продовольственную помощь Афганистану, страдающему от засухи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Засуха в Афганистане приводит ко все более серьезному кризису, жизни 1,4 миллиона человек находятся под угрозой…", - говорится в заявлении британского министра по международному развитию Пенни Мордонт.

    Сообщается, что выделяемые Великобританией средства в рамках Всемирной продовольственной программы помогут 441 тысяче человек.

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