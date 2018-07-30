Великобритания выделит десять миллионов фунтов на помощь Афганистану

© РИА Новости / Алексей Филиппов

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Великобритания выделит 10 миллионов фунтов стерлингов на продовольственную помощь Афганистану, страдающему от засухи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Засуха в Афганистане приводит ко все более серьезному кризису, жизни 1,4 миллиона человек находятся под угрозой…", - говорится в заявлении британского министра по международному развитию Пенни Мордонт.

Сообщается, что выделяемые Великобританией средства в рамках Всемирной продовольственной программы помогут 441 тысяче человек.