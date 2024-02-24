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Великобритания выделит более $300 млн Украине в течение следующего года

Великобритания выделит более $300 млн Украине в течение следующего года Великобритания выделит Украине пакет помощи в размере £245 млн (порядка $311 млн) в течение следующего года на закупку боеприпасов и активизацию цепочек поставок для их производства.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 08:56
Великобритания выделит более $300 млн Украине в течение следующего года

Великобритания выделит Украине пакет помощи в размере £245 млн (порядка $311 млн) в течение следующего года на закупку боеприпасов и активизацию цепочек поставок для их производства.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

"Великобритания потратит £245 млн в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый пакет финансирования позволит пополнить запасы артиллерийских боеприпасов Украины.

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