Великобритания выделит более $300 млн Украине в течение следующего года

Великобритания выделит Украине пакет помощи в размере £245 млн (порядка $311 млн) в течение следующего года на закупку боеприпасов и активизацию цепочек поставок для их производства.
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"Великобритания потратит £245 млн в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый пакет финансирования позволит пополнить запасы артиллерийских боеприпасов Украины.