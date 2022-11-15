Великобритания выделит $11,8 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Великобритания направит 10 млн фунтов стерлингов (11,8 млн долларов) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Великобритания направит 10 млн фунтов стерлингов (11,8 млн долларов) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Уточняется, что средства будут распределены в международный Фонд поддержки энергетики Украины. Половина из обозначенной суммы поступит в распоряжение украинских властей в ближайшее время.

Соответствующее соглашение будет подписано сегодня главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли и министром энергетики Украины Германом Галущенко.

В заявлении также указано, что за последние недели Британия направила 7 млн фунтов на закупку более 850 генераторов и 5 млн фунтов на обеспечение безопасности гражданской атомной отрасли на Украине.

Кроме того, посредством Европейского банка реконструкции и развития Лондон предоставил кредитные гарантии на сумму 50 млн долларов для государственной энергетической компании "Укрэнерго".