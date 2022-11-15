Великобритания выделит $11,8 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Великобритания направит 10 млн фунтов стерлингов (11,8 млн долларов) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры Украины.
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Уточняется, что средства будут распределены в международный Фонд поддержки энергетики Украины. Половина из обозначенной суммы поступит в распоряжение украинских властей в ближайшее время.
Соответствующее соглашение будет подписано сегодня главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли и министром энергетики Украины Германом Галущенко.
В заявлении также указано, что за последние недели Британия направила 7 млн фунтов на закупку более 850 генераторов и 5 млн фунтов на обеспечение безопасности гражданской атомной отрасли на Украине.
Кроме того, посредством Европейского банка реконструкции и развития Лондон предоставил кредитные гарантии на сумму 50 млн долларов для государственной энергетической компании "Укрэнерго".