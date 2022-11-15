О нас

Великобритания выделит $11,8 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Великобритания выделит $11,8 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины Великобритания направит 10 млн фунтов стерлингов (11,8 млн долларов) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры Украины.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 08:40
Великобритания выделит $11,8 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Великобритания направит 10 млн фунтов стерлингов (11,8 млн долларов) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Уточняется, что средства будут распределены в международный Фонд поддержки энергетики Украины. Половина из обозначенной суммы поступит в распоряжение украинских властей в ближайшее время.

Соответствующее соглашение будет подписано сегодня главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли и министром энергетики Украины Германом Галущенко.

В заявлении также указано, что за последние недели Британия направила 7 млн фунтов на закупку более 850 генераторов и 5 млн фунтов на обеспечение безопасности гражданской атомной отрасли на Украине.

Кроме того, посредством Европейского банка реконструкции и развития Лондон предоставил кредитные гарантии на сумму 50 млн долларов для государственной энергетической компании "Укрэнерго".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpasına vəsait ayıracaq

Самое важное

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
14 ноября 2022 г. 22:52
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
ФотоВ одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:45
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
12 ноября 2022 г. 11:04
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
11 ноября 2022 г. 19:46
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
11 ноября 2022 г. 17:52
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
11 ноября 2022 г. 16:03
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
11 ноября 2022 г. 10:47
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
11 ноября 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi