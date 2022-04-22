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Великобритания выделила Украине $500 миллионов кредитных гарантий

Великобритания выделила Украине $500 миллионов кредитных гарантий Великобритания приняла решение о предоставлении Украине финансовой помощи в виде кредитных гарантий на сумму 500 миллионов долларов CША.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 07:56
Великобритания выделила Украине $500 миллионов кредитных гарантий

Великобритания приняла решение о предоставлении Украине финансовой помощи в виде кредитных гарантий на сумму 500 миллионов долларов CША.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченка.

"Лично поблагодарил Канцлера Казначейства Соединенного Королевства Риши Сунаку за все усилия для поддержки Украины и решение оказать финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов (США) кредитных гарантий…", - написал Марченко.

По его словам, глава британского Казначейства поддержал призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров для финансирования дефицита госбюджета в условиях войны.

Также он отметил, что Великобритания готова присоединиться к привлечению других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украины.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya 500 milyon dollar kredit ayırır

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