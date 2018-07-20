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    Великобритания выделила на Brexit 3 млрд фунтов

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ На подготовку к выходу Великобритании из Евросоюза в бюджете заложены 3 миллиарда фунтов стерлингов. Как сообщает Report, об этом министр финансов Великобритании Филип Хаммонд  написал в Twitter.

    "Много новостей о Brexit и о подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения. Мы готовимся к любому варианту развития событий, поэтому я зарезервировал в бюджете на подготовку к Brexit 3 млрд фунтов", — написал Хаммонд.

    Он отметил, что данная сумма не является окончательной.

    Великобритания выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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