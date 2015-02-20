​Экс-глава ВВС Великобритании: Мы не в состоянии отразить атаку потенциального противника

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ ВВС Великобритании не в силах оказать достойное сопротивление потенциальному противнику, так как уровень их боеготовности сейчас минимум вдвое ниже, чем на момент завершения "холодной войны".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в пятницу на страницах газеты "Daily Mail" начальник штаба Королевских ВВС в отставке (1992-97) Майкл Грейдон.

Он напомнил, что ввиду значительных сокращений военных расходов число подразделений ВВС Великобритании сократилось с 26-и во время "холодной войны" до всего семи сейчас. "Я очень сомневаюсь в способности Соединенного Королевства вести боевые действия, отражая натиск, например, России. Наша боеготовность вдвое ниже, чем прежде", - цитирует издание Грейдона, который во время войны в Персидском заливе возглавлял командование штурмовой авиации Великобритании и работал советником правительства при установлении зон, закрытых для пролета авиации, в Боснии и Герцеговине, а также в Ираке.

По оценке сэра Майкла, авиации других стран путем пролета около воздушного пространства королевства легко определить истинное состояние боеготовности британских ВВС. "Они делают это в то время, когда защита Запада выглядит весьма бледно по сравнению с прежними временами", - добавил Грейдон. По его словам, с 2010 года командование сократило численность сухопутных войск, ВМС и ВВС, в том числе кораблей, истребителей, самолетов-разведчиков и танков с целью сократить расходы Минобороны на 4,7 млрд. фунтов стерлингов.