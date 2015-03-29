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    ​Британские ВВС провели крупнейшие за последние 10 лет учения

    Проведение маневров связывают с участившимися случаями появления российских самолетов рядом с границами

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Британская газета Sunday Times сообщает, что в марте были проведены самые крупные за последние 13 лет маневры ВВС Британии.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, их главной целью была отработка сценария отражения "массированной атаки" военных самолетов противника.

    Как пишет газета, учения прошли 19 марта, однако в британских СМИ об этом упоминается впервые. Проведение маневров авторы статьи связывают с участившимися случаями появления в международном воздушном пространстве российских военных самолетов.

    В учениях приняло участие более тридцати военных самолетов, в том числе 20 истребителей "Тайфун" и бомбардировщиков "Торнадо".

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