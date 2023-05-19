Великобритания вводит запрет на импорт российских алмазов

Правительство Великобритании вводит запрет на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также алмазов из РФ.
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"Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали", - отмечается в документе.
В нем также указывается, что Великобритания введет рестрикции в отношении 86 российских физических лиц и компаний военно-промышленного комплекса и сфер, обеспечивающих бюджет РФ экспортной выручкой.