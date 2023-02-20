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Великобритания ввела санкции в отношении иранских судей, командиров КСИР и чиновников

Великобритания ввела санкции в отношении иранских судей, командиров КСИР и чиновников Великобритания ввела санкции в отношении иранских судей, командиров КСИР и чиновников.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 20:03
Великобритания ввела санкции в отношении иранских судей, командиров КСИР и чиновников

Правительство Великобритании расширило свой санкционный список по Ирану, внеся в него еще восемь фамилий.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

В черный список попали председатели трех революционных судов Ирана, генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Таки Осанлу, двое заместителей командиров КСИР в провинции Систан и Белуджистан. Санкции были также введены против губернатора провинции Систан и Белуджистан Мохаммада Карами и главы области Сенендедж Хассана Асгари.

Основанием для введения рестрикций против указанных лиц называется то, что они "поддерживали, поощряли или были вовлечены в серьезные нарушения в отношении права на жизнь, права неприменения пыток и права на честное судебное разбирательство".

Также, по данным МИД Соединенного Королевства, внесенные в черный список лица причастны к "серьезным нарушениям прав человека" в свете недавнего подавления протестов в Иране, в том числе права на жизнь, права на свободное выражение мнений и на свободу собраний.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya hökuməti İrana qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib
Версия на английском языке UK imposes sanctions on Iranian judges, IRGC commanders

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