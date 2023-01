Великобритания ввела санкции в отношении Генпрокурора Ирана

Великобритания ввела санкции в отношении генерального прокурора Ирана.

Как передает Report, об этом британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли написал в Twitter.

По его словам, введение санкции против генпрокурора подчеркивает "отвращение" к действиям иранских властей за казнь Алирзы Акбари.

"Генеральный прокурор является центральной фигурой в принятии решения о смертной казни в Иране. Мы привлекаем режим к ответственности за его вопиющее нарушение прав человека", - отметил он.

The UK has sanctioned Iran's

Prosecutor General.



Sanctioning him today underlines our disgust at Alireza Akbari's execution.

The Prosecutor General is at the heart of Iran's use of the death penalty.



We're holding the regime to account for its appalling human rights violations