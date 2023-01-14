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Великобритания ввела санкции в отношении Генпрокурора Ирана

Великобритания ввела санкции в отношении Генпрокурора Ирана Великобритания ввела санкции в отношении генерального прокурора Ирана.
Другие страны
14 января 2023 г. 17:33
Великобритания ввела санкции в отношении Генпрокурора Ирана

Великобритания ввела санкции в отношении генерального прокурора Ирана.

Как передает Report, об этом британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли написал в Twitter.

По его словам, введение санкции против генпрокурора подчеркивает "отвращение" к действиям иранских властей за казнь Алирзы Акбари.

"Генеральный прокурор является центральной фигурой в принятии решения о смертной казни в Иране. Мы привлекаем режим к ответственности за его вопиющее нарушение прав человека", - отметил он.

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