Великобритания ввела санкции в отношении Генпрокурора Ирана

Великобритания ввела санкции в отношении генерального прокурора Ирана.

Великобритания ввела санкции в отношении генерального прокурора Ирана.

Как передает Report, об этом британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли написал в Twitter.

По его словам, введение санкции против генпрокурора подчеркивает "отвращение" к действиям иранских властей за казнь Алирзы Акбари.

"Генеральный прокурор является центральной фигурой в принятии решения о смертной казни в Иране. Мы привлекаем режим к ответственности за его вопиющее нарушение прав человека", - отметил он.