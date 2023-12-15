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Великобритания ввела санкции против ряда финансовых организаций России

Великобритания ввела санкции против ряда финансовых организаций России Власти Великобритании ввели санкции против Новикомбанка, опорного банка российской промышленности и, в частности, госкорпорации "Ростех". Кроме того, был введен запрет на корреспондентские отношения и с другими российскими банками.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 15:57
Великобритания ввела санкции против ряда финансовых организаций России

Власти Великобритании ввели санкции против Новикомбанка, опорного банка российской промышленности и, в частности, госкорпорации "Ростех". Кроме того, был введен запрет на корреспондентские отношения и с другими российскими банками.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении британского правительства.

"Следующая позиция была добавлена в единый санкционный список… акционерный коммерческий банк Новикомбанк", - отмечается в сообщении.

Ранее Новикомбанк уже попал под ограничения США и Австралии. Санкции Великобритании среди прочего заблокируют его активы в стране.

Великобритания также ввела запрет на корреспондентские отношения с ВТБ, Газпромбанком, Россельхозбанком, Банком международных расчетов, Промсвязьбанком, ФК "Открытие", Банком "Санкт-Петербург", ВБРР, Металлинвестбанком, "Уралсибом", МТС-банком, Банком "Зенит", ВЭБ.PФ и его "дочкой" "Дом.PФ", Росбанком и Тинькофф-банком, Индустриально-сберегательным банком, Генбанком, Черноморским банком реконструкции и развития, УБриР, СМП-банком, МКБ, МиНБ.

Сейчас под санкциями Великобритании находится более 90% российской финансовой системы. Власти Британии заморозили российские активы на сумму 22,7 млрд фунтов (28,9 млрд долларов).

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Rusiyanın bir sıra maliyyə təşkilatlarına sanksiya tətbiq edib

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