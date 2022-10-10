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Великобритания ввела санкции против полиции нравов и ключевых силовиков Ирана

Великобритания ввела санкции против полиции нравов и ключевых силовиков Ирана Правительство Великобритании ввело санкции против иранских силовиков и полиции нравов ИРИ в связи со смертью Махсы Амини, спровоцировавшей массовые протесты.
Другие страны
10 октября 2022 г. 15:47
Великобритания ввела санкции против полиции нравов и ключевых силовиков Ирана

Правительство Великобритании ввело санкции против иранских силовиков и полиции нравов ИРИ в связи со смертью Махсы Амини, спровоцировавшей массовые протесты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение распространил МИД Соединенного Королевства.

В черном списке оказались глава иранской полиции бригадный генерал Хоссейн Аштари, Голамреза Сулеймани - командир иранского народного ополчения "Басидж", которое входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии), начальник полиции нравов Мохаммад Ростами и сама силовая структура, которая ответственна "за вопиющие нарушения прав человека в Иране".

"Введенные санкции посылают четкий сигнал иранским властям. Мы будем призывать вас к ответственности за притеснение женщин и девочек, а также за ужасающее насилие, которому вы подвергаете свой собственный народ", - заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya İranın əxlaq polisinə sanksiya tətbiq edib

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