Великобритания ввела санкции против лидеров йеменских хуситов

Правительство Великобритании ввело санкции против членов военного руководства йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.
Запрет на въезд в Великобританию и заморозка счетов в стране в случае обнаружения таковых грозят "министру обороны" хуситов Мухаммеду Насеру аль-Атефи и его заместителю Мухаммеду Ахмеду ат-Талеби. Под санкции также попали Мухаммед Али аль-Кадери и Мухаммед Фадль Абдель Наби, которым подчиняются "военно-морские силы" мятежников. В документе предусмотрен также запрет на передачу вооружений лидерам хуситов и связанным с ними лицам.