Великобритания ввела санкции в отношении лидера ХАМАС в секторе Газа

Правительство Великобритании ввело санкции против лидера палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и еще пяти физических лиц, связанных с организацией.

Правительство Великобритании ввело санкции против лидера радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и еще пяти физических лиц, связанных с организацией.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

Под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, также подпали военный лидер ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, член политбюро ХАМАС Муса Дудин и еще один высокопоставленный член движения Марван Исса.

Кроме того, в санкционном списке фигурируют суданец Абдельбасит Хамза и ливанец Набиль Чуман, которые, как утверждается, причастны к финансированию движения, признанного в Великобритании террористической организацией.