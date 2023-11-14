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Великобритания ввела санкции в отношении лидера ХАМАС в секторе Газа

Великобритания ввела санкции в отношении лидера ХАМАС в секторе Газа Правительство Великобритании ввело санкции против лидера палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и еще пяти физических лиц, связанных с организацией.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 19:32
Великобритания ввела санкции в отношении лидера ХАМАС в секторе Газа

Правительство Великобритании ввело санкции против лидера радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и еще пяти физических лиц, связанных с организацией.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

Под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, также подпали военный лидер ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, член политбюро ХАМАС Муса Дудин и еще один высокопоставленный член движения Марван Исса.

Кроме того, в санкционном списке фигурируют суданец Абдельбасит Хамза и ливанец Набиль Чуман, которые, как утверждается, причастны к финансированию движения, признанного в Великобритании террористической организацией.

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