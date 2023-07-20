Великобритания ввела санкции против командиров ЧВК "Вагнер"

Министерство иностранных дел Великобритании ввело новые санкции против частной военной компании "Вагнер" за деятельность в Африке. В числе прочих в списки попали Иван Маслов и Виталий Перфилев, которые названы руководителями группировок в Мали и ЦАР соотв

Министерство иностранных дел Великобритании ввело новые санкции против частной военной компании "Вагнер" за деятельность в Африке. В числе прочих в списки попали Иван Маслов и Виталий Перфилев, которые названы руководителями группировок в Мали и ЦАР соответственно, а также Константин Пикалов, который назван "правой рукой" основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщили в правительстве Британии.

Всего под санкции попали восемь человек и пять компаний. В числе организаций, внесенных в черный список, — "М Инвест " Евгения Пригожина, которая, как утверждается, занимается добычей золота в Судане, а также суданские Maroe Gold и Al-Solag Mining Company, центральноафриканские Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security.

В списках физлиц также находятся директор Maroe Gold и региональный директор "М Инвест" Михаил Потепкин, гендиректор "М Инвест" Андрей Мандель, глава "Русского дома" в Банги Дмитрий Сытый, а также Александр Малолетко, Александр Иванов. Они обвиняются в убийствах гражданского населения, нарушениях гуманитарного права, угрозе миру и стабильности.