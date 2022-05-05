Великобритания ввела санкции против Evraz

Власти Великобритании добавили горно-металлургическую компанию Evraz в санкционный список, что предполагает заморозку ее активов в стране.

Власти Великобритании добавили горно-металлургическую компанию Evraz в санкционный список, что предполагает заморозку ее активов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что Evraz занят в "секторах стратегического значения для правительства России".

"Evraz производит 28% всех российских железнодорожных колес и 97% железнодорожных путей в России. Это очень значительные [показатели], поскольку Россия использует железные дороги для обеспечения военных поставок и отправки военнослужащих на линию фронта в Украине", - сказано в заявлении.