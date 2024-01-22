Великобритания ввела санкции против членов ХАМАС

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении пяти физических лиц, которые связаны с палестинским движением ХАМАС и группировкой "Исламский джихад".

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении пяти физических лиц, которые связаны с палестинским движением ХАМАС и группировкой "Исламский джихад".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

В черный список попали бойцы ХАМАС Хасан аль-Вардиан, Исмаил Бархум, Ахмед Ода и Зухейр Шамла, а также член "Исламского джихада" Джамиль Альян. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в Великобританию, заморозку активов в случае их обнаружения и оружейное эмбарго.

Кроме того, санкции были введены против компании Al Mutahadun for Exchange, которая оказывает финансовые услуги ХАМАС.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.