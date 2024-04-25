О нас

Великобритания ввела санкции против четырех компаний Ирана

Великобритания ввела санкции против четырех компаний Ирана Великобритания расширила на шесть позиций санкционный список в отношении Ирана, распространив ограничительные меры на двух физических лиц и четыре компании, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов и ракет.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 20:02
Великобритания ввела санкции против четырех компаний Ирана

Великобритания расширила на шесть позиций санкционный список в отношении Ирана, распространив ограничительные меры на двух физических лиц и четыре компании, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Как передает Report, это следует из заявления, опубликованного МИД Соединенного Королевства.

Под санкции попали Сейед Мохсен Вахабзаде Мокадам и Аббас Абди Асджерд, которые возглавляют сеть иранских компаний, занимающихся производством беспилотников.

Как указывается в заявлении, включенные в санкционный список граждане Ирана связаны с бригадным генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдоллой Мехраби, попавшим под ограничения Лондона еще в 2022 году.

Рестрикции введены в отношении компаний Alvand Motorbuilding, Bonyan Danesh Shargh, Industries Company, Moj Gostar Aseman Parvaz Company и Pishro Sanat Aseman Sharif Company.

Всем указанным физическим лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства. Их счета, а также активы попавших под ограничения компаний, если они будут найдены в британской юрисдикции, подлежат заморозке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке New UK sanctions target Iranian drone industry
Версия на азербайджанском языке Britaniya İrana yeni sanksiyalar tətbiq edib

Экслюзивные новости

Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi