Великобритания ввела санкции против четырех компаний Ирана

Великобритания расширила на шесть позиций санкционный список в отношении Ирана, распространив ограничительные меры на двух физических лиц и четыре компании, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Великобритания расширила на шесть позиций санкционный список в отношении Ирана, распространив ограничительные меры на двух физических лиц и четыре компании, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Как передает Report, это следует из заявления, опубликованного МИД Соединенного Королевства.

Под санкции попали Сейед Мохсен Вахабзаде Мокадам и Аббас Абди Асджерд, которые возглавляют сеть иранских компаний, занимающихся производством беспилотников.

Как указывается в заявлении, включенные в санкционный список граждане Ирана связаны с бригадным генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдоллой Мехраби, попавшим под ограничения Лондона еще в 2022 году.

Рестрикции введены в отношении компаний Alvand Motorbuilding, Bonyan Danesh Shargh, Industries Company, Moj Gostar Aseman Parvaz Company и Pishro Sanat Aseman Sharif Company.

Всем указанным физическим лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства. Их счета, а также активы попавших под ограничения компаний, если они будут найдены в британской юрисдикции, подлежат заморозке.