Великобритания объявила о новых санкциях против "теневого флота" России

Великобритания ввела санкции против 134 судов, связанных с Россией

Великобритания в понедельник объявила о новых санкциях против России, призванных ограничить ее доходы от транспортировки и продажи нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Великобритания внесла в санкционный список 135 нефтяных танкеров, входящих в так называемый "теневой флот" РФ.

Британское правительство утверждает, что подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на 24 млрд долларов.

Кроме того, британские санкции теперь распространяются на две компании, на которые зарегистрированы суда "теневого флота". Одна из них связана с российской нефтяной компанией "Лукойл", отметили в правительстве Великобритании.

"Новые санкции нанесут еще один удар по "теневому флоту" Путина и лишат Россию важных доходов от нефти, которые она использует для финансирования войны", – прокомментировал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.