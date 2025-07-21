О нас

Великобритания объявила о новых санкциях против "теневого флота" России

Великобритания объявила о новых санкциях против "теневого флота" России Великобритания ввела санкции против 134 судов, связанных с Россией
Другие страны
21 июля 2025 г. 19:20
Великобритания объявила о новых санкциях против теневого флота России

Великобритания в понедельник объявила о новых санкциях против России, призванных ограничить ее доходы от транспортировки и продажи нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Великобритания внесла в санкционный список 135 нефтяных танкеров, входящих в так называемый "теневой флот" РФ.

Британское правительство утверждает, что подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на 24 млрд долларов.

Кроме того, британские санкции теперь распространяются на две компании, на которые зарегистрированы суда "теневого флота". Одна из них связана с российской нефтяной компанией "Лукойл", отметили в правительстве Великобритании.

"Новые санкции нанесут еще один удар по "теневому флоту" Путина и лишат Россию важных доходов от нефти, которые она использует для финансирования войны", – прокомментировал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Генсек НАТО призвал страны альянса покупать больше оружия у США для Украины
Генсек НАТО призвал страны альянса покупать больше оружия у США для Украины
21 июля 2025 г. 19:38
Казахстан и Грузия обсудили новые пути укрепления энергетического сотрудничества
Казахстан и Грузия обсудили новые пути укрепления энергетического сотрудничества
21 июля 2025 г. 19:25
Папа Римский призвал защищать гражданских лиц и святые места в Палестине
Папа Римский призвал защищать гражданских лиц и святые места в Палестине
21 июля 2025 г. 19:14
Stellantis сообщила об убытках в €300 млн от пошлин США
Stellantis сообщила об убытках в €300 млн от пошлин США
21 июля 2025 г. 18:58
Главы МИД 25 стран призвали Израиль снять ограничения на доставку помощи в Газу
Главы МИД 25 стран призвали Израиль снять ограничения на доставку помощи в Газу
21 июля 2025 г. 18:47
СМИ: США и Турция дали Сирийским демсилам 30-дневный срок на присоединение к правительственной армии
СМИ: США и Турция дали Сирийским демсилам 30-дневный срок на присоединение к правительственной армии
21 июля 2025 г. 18:27
Бессент: Пошлины заставят партнеров заключить более выгодные для США сделки
Бессент: Пошлины заставят партнеров заключить более выгодные для США сделки
21 июля 2025 г. 18:09
Каллас: Cтраны Азии утрачивают доверие к США на фоне торгового противостояния
Каллас: Cтраны Азии утрачивают доверие к США на фоне торгового противостояния
21 июля 2025 г. 16:21
Минобороны Британии: Лондон уже поставил Киеву средств ПВО на $200 млн
Минобороны Британии: Лондон уже поставил Киеву средств ПВО на $200 млн
21 июля 2025 г. 16:09
Писториус: С главой Минобороны США договорились о пяти системах для Украины
Писториус: С главой Минобороны США договорились о пяти системах для Украины
21 июля 2025 г. 16:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi