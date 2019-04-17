Великобритания ввела ответственность за нарушение антироссийских санкций после Brexit

Великобритания подготовила регламент антироссийских санкций, согласно одному из пунктов которого нарушителям санкционного режима может грозить до десяти лет заключения.

Как передает Report, соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.

Нововведения должны вступить в силу после того, как Великобритания покинет состав Евросоюза.

Регламент также предполагает право британских властей оставлять в секрете внесение в санкционный список конкретного лица, что обосновывается интересами национальной безопасности и международных отношений Великобритании.