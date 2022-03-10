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Великобритания ввела новые санкции в отношении российских бизнесменов

Великобритания ввела новые санкции в отношении российских бизнесменов Великобритания ввела новые санкции в отношении российских бизнесменов.
Другие страны
10 марта 2022 г. 13:36
Великобритания ввела новые санкции в отношении российских бизнесменов

Великобритания ввела новые санкции в отношении российских бизнесменов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, под ограничения попали руководитель компании "Роснефть" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава банка ВТБ Андрей Костин, владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, предприниматель Олег Дерипаска (EN+ Group), председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев и глава "Транснефти" Николай Токарев.

Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке.

Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, что может существенно усложнить для Абрамовича продажу футбольного клуба "Челси" (Chelsea F. С.).

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