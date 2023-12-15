Великобритания введет запрет на импорт алмазов из России

Великобритания введет запрет на импорт алмазов из РФ с 1 января 2024 года.

Великобритания введет запрет на импорт алмазов из РФ с 1 января 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами", - сказано в нем.

В документе отмечается, что запрет на импорт российских алмазов вступит в силу 1 января 2024 года. Кроме того, Лондон объявил о запрете экспорта в Россию товаров, которые могут использоваться в "военных или промышленных целях", в том числе машинных запчастей и электронной продукции. В частности, под запрет подпало оборудование для производства печатных плат.