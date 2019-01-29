Великобритания введет визы для граждан ЕС в случае "жесткого" Brexit

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Великобритания установит визовый режим для граждан стран ЕС, планирующих пребывать на территории страны более трех месяцев, если Brexit будет реализован без соглашения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

"Мы должны применить практический подход и минимизировать нарушения, чтобы гарантировать, что Великобритания остается открытой для бизнеса. Поэтому мы введем ограниченные по времени переходные механизмы и предоставим гражданам ЕС, прибывающим после 29 марта, разрешение на временное пребывание", - заявил С. Джавид.

Отметим, что в случае "жесткого" Brexit граждане государств ЕС, которые будут приезжать в Великобританию после 29 марта, получат разрешение на временное пребывание, если они намерены находиться на территории страны более трех месяцев. Данный статус будет выдаваться на срок до трех лет, однако за него надо будет оплатить пошлину и пройти определенные процедуры.