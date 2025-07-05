Великобритания восстанавливает дипломатические отношения с Сирией

Великобритания возобновляет дипломатические отношения с Сирией.

Великобритания восстанавливает дипломатические отношения с Сирией.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми на встрече с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шаара в Дамаске.

"У сирийского народа появилась новая надежда. Великобритания восстанавливает дипломатические отношения [с Сирией], поскольку в наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по построению стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев", — заявил Лэмми.

В пресс-службе сирийского лидера уточнили, что в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и пути укрепления сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.