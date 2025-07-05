Великобритания восстанавливает дипломатические отношения с Сирией.
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"У сирийского народа появилась новая надежда. Великобритания восстанавливает дипломатические отношения [с Сирией], поскольку в наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по построению стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев", — заявил Лэмми.
В пресс-службе сирийского лидера уточнили, что в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и пути укрепления сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.